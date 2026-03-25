アドバンテスト、東京エレクトロンなど半導体製造装置関連の主力銘柄に投資資金が還流している。前日の米国株市場ではソフトウェア関連株などに売りが優勢となり、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は反落したが、半導体セクターは買われる銘柄が目立ち、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は続伸となった。そのなか、半導体製造装置世界トップのアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞は３．４％高と上げ足