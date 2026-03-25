食事は血圧に直接影響を与える重要な要素です。低血圧の方は、血圧をさらに低下させる可能性のある食品や飲料について知っておく必要があります。カリウムを過剰に含む食品や利尿作用のある飲み物、アルコールなどは注意が必要ですが、極端に制限するのではなく、適量を心がけることが大切です。ここでは、注意すべき食品と、食事のタイミングや量について解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内