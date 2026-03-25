脊柱管狭窄症の治療は、症状の程度や生活への影響、患者さんの年齢や全身状態に応じて選択されます。保存的治療と手術療法という大きく二つのアプローチがあり、それぞれに適した症例や時期があります。治療の目標は痛みやしびれを和らげ、歩行能力や生活の質を維持・向上させることです。ここでは治療の基本的な考え方を解説します。 監修医師：松繁 治（医師）経歴 岡山大学医学部卒業 / 現在は新東京病院勤務 / 専門