25日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比475ポイント高の3万2670ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2247.08ポイントに対しては422.92ポイント高。 株探ニュース