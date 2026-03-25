バドミントン元五輪代表で、キャスターの陣内貴美子（62）が25日、水曜パーソナリティーを務める日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。この日の放送をもって同番組を卒業した。オープニングから笑顔で番組を進行した陣内番組MCの水卜麻美アナウンサーと2人で秩父・長瀞を旅する小旅行ロケも放送。陣内の卒業を前に念願の2人での小旅行を満喫した水卜アナは「私、陣内さんが楽しそうにしている収録を見ているのも楽