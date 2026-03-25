元自民党幹事長の石原伸晃氏が23日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。息子＆娘が職業を明かし、出演者が驚きの声を上げた。【写真】若い！総理時代の“グチ”吐露した若かりし頃の岸田文雄元首相＆石原伸晃氏息子・伸武也さん、娘・佐知子さんもスタジオで出演者とともに席に座っていた。上田晋也が職業を尋ねると、佐知子さんは「私は弁護士を」と回答。出演者は「えー！」「す