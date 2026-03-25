日本相撲協会は２５日、大相撲夏場所（５月１０日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇霧島（２９）（本名ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山部屋）の大関再昇進を決めた。２０１５年夏場所で初土俵。２３年夏場所後に大関昇進したが、首などの負傷が重なって在位６場所で陥落した。今年春場所、１２勝３敗で３度目の優勝を飾り、約２年ぶりの大関返り咲きを確実にしていた。現行の