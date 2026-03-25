【牧元一の孤人焦点】フリーアナウンサーの古舘伊知郎（71）が3月20日、横浜市のKTZeppYokohamaで恒例のトークライブ「トーキングブルース」最終日を迎えた。昨年12月に都内でスタートした後、今年1月の福岡市、2月の名古屋市、今月の大阪市と熱い語りを続けていた。語る内容は「インパクト」「自己肯定感」「印象操作」「持続可能」など、登場する人物は高市首相や安倍元首相、トランプ米大統領、みのもんたさん、大谷