ロシアのドローン攻撃を受け立ち上る炎と煙＝24日、ウクライナ・リビウ/Mykola Tys/AP via CNN Newsource（CNN）ウクライナ軍は24日、ロシア軍が24時間で1000機近くのドローン（無人機）をウクライナに向けて発射し、ここ数カ月で最大規模の攻撃を行ったと明らかにした。同軍によると、550機を超えるドローンが異例の昼間に各地に飛来し、甚大な被害が発生した。同国のゼレンスキー大統領は今回の攻撃により子ども5人を含む、少な