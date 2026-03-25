24日、参議院予算委員会で公聴会が開かれ、与党推薦の公述人として元外交官の宮家邦彦キヤノングローバル戦略研究所理事・特別顧問が出席。共産党の山添拓議員が米国によるイラン攻撃について「法の支配を回復して戦争を止めていくために何が必要か」などと質問した。【映像】「国際法は万能ではない。なぜならば」宮家氏が答える瞬間山添議員は「力の支配に戻るようなことでいいのか、あるいはトランプ氏の言うような力による