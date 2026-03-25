スティーヴン・スピルバーグの最新作『ディスクロージャー・デイ』（2026年7月10日公開配給：東宝東和）の最新予告映像がYouTubeで公開となった。『ディスクロージャー・デイ』は、スティーヴン・スピルバーグが監督を務めるSF映画。『ジュラシック・パーク』の脚本を手がけたデヴィッド・コープとタッグを組み、音楽はジョン・ウィリアムズが担当する。主演のエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、オスカー俳優のコ