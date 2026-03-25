Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ドライヤーでのヘアケアで、「髪の毛や地肌をお手入れしながらスタイリングもできたらいいのに」と考える人は多いでしょう。そんな要望を叶えるのが、SCALP D NEXT+（スカルプDネクストプラス）のブラシ型EMS美容機器「STYLE ELE BRUSH（スタイルエレブラシ）」です。 スカルプD