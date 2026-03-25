Ｆ１の日本グランプリ（ＧＰ、２９日決勝）を前にアストンマーティンのランス・ストロール（カナダ）が改めてマシン批判を展開した。アストンマーティンは日本メーカーのホンダとタッグを組んだものの、マシン開発の遅れや深刻なエンジン振動によりドライバーに大きな負担が強いられている。ここまで完走すらできないレースが続いている。原因はホンダ製のパワーユニットにあるとも言われており、急ピッチで改善に取り組んでい