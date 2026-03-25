OpenAIのSora公式アカウントが同アプリを閉鎖する予定だとXに投稿 Image: X サイドプロジェクトとして“整理対象”になったっぽい感じ。2026年3月25日、OpenAIがAIで生成した動画でつながるSNS「Sora」を閉鎖する予定だと発表しました。Soraは同社が力を入れてローンチしたAIアプリ、そういったプロダクトがクローズされるのは今回が初。OpenAIが現状に危機感を抱いており、脇道的なプロダク