花王のトータルメンズケアブランド「サクセス」は3月24日、お笑い芸人の小島よしおさんを起用した「サクセス薬用シャンプー」「サクセス薬用育毛トニック」(いずれも医薬部外品)の新CMをYouTube、TVerにて公開した。お笑い芸人の小島よしおさんを起用した新CMを公開○■洗練された世界観の中に垣間見える渾身の「ウェイ」に注目!今回のCMでは、全世代から愛される持ち前の「明るさ」をあえて封印。ダークトーンのスタイリッシュな