コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングはこのほど、セブン-イレブン・ジャパンとの間で、サービスステーションとコンビニエンスストアの複合型店舗業態を展開することで合意した。複合型店舗のイメージサービスステーションとセブン-イレブン店舗を併設した複合型店舗業態の展開は、コスモエネルギーグループにとって初めての取り組みとなる。2026年3月から順次開店の予定だ。今回の取り