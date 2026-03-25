「今年こそ英語を話せるようになる」 そう決意しては挫折を繰り返し、気づけば何年も経ってしまった。そんな経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。これまで、延べ3万人以上の日本人英語学習者をサポートしてきました経験からも、英語学習において「挫折」というテーマは、最も重要な課題であると感じています。実際、英語学習者の挫折率は極めて高く、ある調査では約87%が「1年以内に挫折した経験がある」と回答しています