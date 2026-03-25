深夜の幹線道路沿い、煌々と輝く赤い看板に吸い寄せられるように車を停め、無性に濃厚なラーメンをかき込んでしまった経験はないだろうか。実は今、そんな私たちの「胃袋の衝動」を捉えたビジネスの裏側で、驚くべきマネーの動きが起きている。外食産業、とりわけラーメンチェーンの株価を長期的視点で比較すると、企業間で信じがたいほどのパフォーマンスの差が生じているのだ。2024年1月末から2025年1月末までの1年間で見ると、