この春の【3COINS（スリーコインズ）】は、乙女心をくすぐる可憐なピンクアイテムが豊作！ ピンクの愛らしさをカジュアルに取り入れられるキャップから、バッグに忍ばせて持ち歩きたいポーチまで、春のうららかなムードを存分に満喫できそうな新作小物が揃っています。高見え & 実用性にも期待できるので、心ときめいたらさっそく手に取ってみて。 ミルキーなピンクで春を彩る刺繍入りキャップ