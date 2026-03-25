元Ｋ―１王者・武尊と結婚した女優の川口葵が愛犬とのオフショットを公開した。川口は２５日までに自身のインスタグラムに「寝る前の、そんめとの時間」とつづり、オフショットを２枚アップ。部屋着姿でくつろぎながら愛犬と戯れる姿を披露した。この投稿にファンからは「とてもかわいいです」「ラブラブ」「仲良し」「ワンちゃんになりた〜い」「癒し空間」などの声が寄せられている。