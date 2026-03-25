青春パンクサウンドに乗せて、フロアを盛り上げる4人組アイドルグループのBLUEGOATS。メンバーの1人、チャンチーはかつて、汗をかくとじんましんなどの症状があらわれる「コリン性蕁麻疹」を抱えていた。本人いわく「すっかりよくなりました」と笑うが、ステージで歌って踊るアイドルとして、その苦労は想像にたやすい。それでも、周囲のメンバーに支えられてステージに立ち続け、アイドル歴は10年に。中学時代から現在まで、数々