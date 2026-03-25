25周年アニバーサリーイヤー中の倖田來未が、きょう25日にライブDVD＆Blu-ray『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』をリリースした。【画像】かっこいい…！倖田來未『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』各種ジャケット同作は、デビュー25周年を迎えたアニバーサリーイヤーを記念して開催された全国ツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の模様を収録。長年にわたり第