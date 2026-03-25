三菱UFJフィナンシャル・グループは、子会社の三菱UFJeスマート証券とウェルスナビを統合し、AIを活用したデジタル資産形成サービスを提供すると発表しました。【映像】“AI”資産形成サービスの提供を発表したMUFG三菱UFJeスマート証券と資産運用を自動化するサービスを手がけるウェルスナビは、2社を束ねる中間持ち株会社を2026年度中に設立し、2027年度に経営統合する形で資産形成サービスの中核的な役割を担う新会社を設立