第1子を妊娠中のモデル・藤田ニコル（28）が21日、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったショットを公開した。【写真】「お腹出てきましたね」髪を切ったショットを公開した藤田ニコル投稿では「アフタヌーンティーの日」と書き出し「お買い物もしたり沢山動きたかったのでLVスニーカリーナを履いておでかけ」とつづった。「バレリーナシューズの軽やかさとスニーカーの快適さを組み合わせているので歩く日にピッタリ」と