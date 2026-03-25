―［その判決に異議あり!］― 1984年、滋賀県で起きた強盗殺人事件で、阪原弘さんは、無期懲役判決が確定し、その服役中に死亡した。遺族による第2次再審請求で警察の証拠の入れ替え等が問題化。’18年に再審開始が決定し、先月、最高裁が検察の特別抗告を棄却し再審開始が確定した。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「日野町事件 最高裁『再審開始決定』判断」について独自の見解を述べる（以下、岡口氏の寄稿）。