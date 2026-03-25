特殊詐欺の被害金がある口座から自身の口座に金を不正に送金したなどとして、弁護士の男ら2人が逮捕されました。【映像】連行される弁護士の高田康章容疑者ら弁護士の高田康章容疑者（47）ら2人は、2023年特殊詐欺の被害金が振り込まれて凍結されていた信用金庫の口座から、自身の口座に現金およそ58万円を送金した疑いが持たれています。警視庁によりますと、高田容疑者らは架空の会社による請求書を偽造して信用金庫に提出