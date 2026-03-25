エンゼルスの菊池雄星投手（34）が24日（日本時間25日）、オープン戦・ドジャース戦前にメディアに対応。“後輩”のメジャーでの成功を願った。開幕2戦目となる27日（日本時間28日）の敵地・アストロズ戦でシーズン初先発することが決まっている菊池。アストロズ・今井達也のデビュー戦は29日（同30日）のエンゼルス戦に決まっており、同一カードでマウンドに上がることになる。今井は16年ドラフト1位で西武に入団し、菊池は