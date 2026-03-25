コミックス累計700万部超の大ヒット原作がアニメ化された『MFゴースト』。そのエンディング・テーマを3作連続で担当するHimika Akaneya（茜屋日海夏）が、3rd Seasonのエンディングである最新曲「予感の途中Prod.☆Taku Takahashi （m-flo）」の制作秘話や、自身のYouTubeチャンネル「ひみちゃんねる」で挑みたい企画、そして大ファンを公言する『逆転裁判』朗読劇出演の裏側を語った。◆小中学生時代の恋心を重ねた――今作は『MF