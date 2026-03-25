グラビアアイドルちとせよしの（26）が24日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。「8雑誌さんにて、3rdトレカのアザーカットを掲載して頂いてます」と報告。水色のランジェリーを着用した光が差し込むショットや、植物が置いてある場所に座る全身ショットを公開し「たくさん！嬉しいです全部違うカットだよーコンビニや書店などでお見かけの際はぜひお持ち帰りしてくださいね4／16発売のEXGOLDさんは表