ワンコがお父さんの部屋から出てきたと思ったら、お鼻に何かを付けていて…？投稿は記事執筆時点11万7000回を超えて表示され、想定外の可愛くて面白い姿が反響を呼んでいます。 【写真：お父さんの部屋から出てきた大型犬→戻ってきたと思ったら、鼻にシールがついていて…想定外な展開】 ワンコのお鼻に何かが付いていて… Xアカウント「samosky_shirasu」に投稿されたのは、サモエド×シベリアンハスキーのMIX犬