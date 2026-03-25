2026W杯へ各国の準備もいよいよ最終段階だ。メンバーを固める段階ときているが、W杯グループステージ初戦で日本代表が対戦するオランダ代表の準備はどうだろうか。オランダは今月27日にノルウェー、31日にエクアドルと親善試合を戦うが、オランダ『VoetbalPrimeur』は今回の注目点としてAZで躍動する20歳MFキーズ・スミットの代表デビューを挙げている。代表監督ロナルド・クーマンは以前からスミットのことを高く評価していて、国