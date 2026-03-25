これまでコルトレイクやヘント、アンデルレヒトなどを指揮してきたベルギー人監督のハイン・ヴァンヘーゼブルックは、先日ベルギー『Het Nieuwsblad』にてベルギー1部リーグの『今季サプライズ・ベストイレブン』を発表。そのFW枠にアンデルレヒトからシント・トロイデンにレンタル移籍しているFW後藤啓介を選んでいる。20歳の後藤は今季ベルギーリーグで10ゴール5アシストと活躍し、急激に評価を上げている。ヴァンヘーゼブルック