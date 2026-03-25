銀河系軍団の屋台骨を揺るがす、信じがたいスキャンダルが発覚した。『The Athletic』が報じたところによれば、レアル・マドリードの医療スタッフが、キリアン・ムバッペの膝の負傷を診断する際、誤って負傷していない「逆の足」を精密検査していたことが判明したのだ。この致命的なミスの結果、膝に炎症を抱えたままの怪物は、誤診に気づかれるまで公式戦3試合に強行出場。選手生命にも関わりかねない重大なミスだった可能性があ