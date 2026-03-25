チェルシーで出番を増やすことができず、レンタル移籍したアーセナルでも28試合で1ゴールのみと大苦戦。ここ18ヶ月ほど苦しい期間を過ごしてきたFWラヒーム・スターリングは、今年2月にオランダのフェイエノールトと契約を結んだ。今月15日に行われたエールディヴィジ第27節のエクセルシオール戦ではアシストを記録したものの、フェイエノールト加入からの5試合で未だ得点は無い。試合勘が鈍っているところもあるのか、早くもオラ