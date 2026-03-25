ミランの10番を背負い、攻撃陣をリードする存在と期待されてきたFWラファエル・レオン。今季よりチームに戻ってきた指揮官マッシミリアーノ・アッレグリはレオンをセンターフォワードの一角で起用しており、期待は大きい。しかしパフォーマンスにはまだ波があり、今月15日のラツィオ戦では途中交代の指示に不満を爆発させ、FWクリスティアン・プリシッチと衝突する騒ぎもあったとされる。こうした態度に苦言を呈したのは、クラブの