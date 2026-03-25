東武トップツアーズは、同志社国際高校の研修旅行中に発生した、辺野古沖での船舶転覆事故でお詫びを発表した。この事故は3月16日、同校の研修旅行中、生徒らが乗船していた小型船が転覆し、生徒1名を含む2名が死亡した。船舶への乗船プログラムは学校が直接選定、手配したものだという。同志社国際高校は、平和学習を目的としたコース別学習の最中だったと説明。船舶は辺野古基地建設に抗議する抗議船で、運輸局に無登録だったと