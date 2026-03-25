マナー啓発の継続は必須近年は訪日観光客の増加により、鉄道でも多くの外国人利用者を見かけるようになりました。 【それマナー違反ですよ！】これが西武が制作した「迷惑図絵」です（画像）しかし、列車内で騒いだり、座席に荷物を置いたりといった迷惑行為がSNSで報告され、動画が拡散して炎上に発展するケースも少なくありません。日本民営鉄道協会が2025年に実施した「駅と電車内のマナーに関する調査」では、こうした近