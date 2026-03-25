気象予報士でタレントの穂川果音（40）が25日、自身のインスタグラムを更新。イエロートップス姿の「AIで雰囲気だけ笑」お花見ショットを披露した。「早くお花見行きたい…ので、AIで雰囲気だけ笑今週の後半は東京の桜見頃になりそうだよー」とイエロートップス姿での“AIお花見”ショットなどをアップした。この投稿にフォロワーらからは「コーデ、ちょっとミツバチっぽくてなんか春可愛い」「いつ見ても可愛いです」「素