日本代表MF佐野海舟（マインツ／ドイツ）が、24日にメディア対応を行なった。FIFAワールドカップ2026前最後の代表活動となるキリンワールドチャレンジ2026に臨む日本代表は、3月28日にスコットランド代表と、同31日にイングランド代表との対戦を予定している。両国との対戦を前に佐野は「本当に質の高い選手が揃っていると思うので、個の部分では負けないことが一番ですけど、上回られることもあると思うので、そこはチーム