米大リーグ（ＭＬＢ）のレギュラーシーズンがサンフランシスコで２５日午後５時（西海岸時間＝日本時間午前９時）にジャイアンツ―ヤンキース戦でスタートする。一昨年は韓国ソウル、昨年は日本の東京でスタートしており、米本土でスタートするのは３年ぶり。先発はジャイアンツがウェブ。ＷＢＣで米代表として９回を１失点に抑え、大会オールスターに選出された右腕はこれで５年連続のマウンドに上がる。一方ヤンキースは、昨