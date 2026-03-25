SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が25日までに自身のインスタグラムを更新。ストレートのロングヘアに“変身”した姿を披露した。「ロングになりました短めも気に入ってたけど明日から台湾でチアするのを日本のファンの女の子たちが見に来てくれるんだけど、ロングの方が好きそうだったからロングにしました」とボブからストレートのロングヘアに“変身”したショットをアップした。この投稿にフォロワーら