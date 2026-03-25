日本代表のMF堂安律（フランクフルト／ドイツ）は、ブレることなく自身が果たすべく役割を全うしていく。日本代表は24日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向け、グラスゴーで始動した。代表初招集のFW塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）に自ら声をかけに行くなど、代表通算62キャップを刻む27歳MFは、MF遠藤航、MF南野拓実ら経験豊富な選手たちが不在の中で存在感を示している。今回の代表活動で