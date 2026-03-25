『ムーンライト』（2016）『グリーンブック』（2018）で助演男優賞に輝いたマハーシャラ・アリが、米HBOドラマ「TASK／タスク」シーズン2に出演し、主演のマーク・ラファロと共演することが明らかとなった。米が報じている。 シーズン1では、かつて司祭だったFBI捜査官トム・ブランディスが、フィラデルフィア郊外で連続して起きている麻薬取引所強盗事件を捜査する特別チームを率いて