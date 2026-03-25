ライアン・ゴズリング主演のSF超大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、平凡な科学教師グレースが人類の運命を背負い、孤独な宇宙のミッションに挑む物語。ところが宇宙には、同じく故郷の未来を守るため、危険な任務に出発していた異星人のロッキーがいた──。 アンディ・ウィアーによる原作小説を、監督のフィル・ロード＆クリストファー・ミラーは独自のユーモアを交え