ライアン・ゴズリングが、かねてより熱望してきたマーベル役について改めて語った。演じたいキャラクターは、やはりゴーストライダーだ。 映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』のプロモーションで、ポッドキャスト番組に出演したゴズリングは、司会のジョシュ・ホロウィッツから単刀直入に「この場でついに正式発表する？ ゴーストライダー役だって」と水を向けられると、笑