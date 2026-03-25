大学合格後の部屋探しでは、通学のしやすさや家賃に加えて、防犯面も気になるポイントです。 特に娘の一人暮らしとなると、できるだけ安心できる住まいを選びたいと考える家庭は多く、オートロック付き物件を希望条件に入れる方は多いでしょう。ところが、条件を加えるほど選べる物件は限られ、予算との兼ね合いで迷う場面も出てきます。 そこで本記事では、設備の安心感をどこまで重視するべきか、ほかに確認した