スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』の最新予告映像が公開された。全人類に向けて“最高機密”が開示される日を描く、壮大なスケールのSFスリラーだ。ついにUAP（未確認空中現象）が登場する。 『E.T.』（1982）や『A.I.』（2001）など、長年にわたりSF映画の歴史を切り拓いてきたスピルバーグが、再び未知との遭遇をめぐる物語に挑む。今回は『ジュラ