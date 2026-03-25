マーベルのドラマシリーズ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2日本版声優の続投が発表された。日本語吹替版予告編も公開されている。 主人公マット・マードック／デアデビル役は内田夕夜、宿敵ウィルソン・フィスク／キングピン役は玄田哲章、そしてカレン・ペイジ役は木下紗華が続投。さらに、シーズン2から登場するジェシカ・ジョーンズ役として渡辺明乃の参加も決定した。時