日常生活やニュースの中で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、心が躍るような興奮を表す言葉や事務的な用語、高貴な身分を指す言葉や親しみやすい性格の表現など、バラエティ豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてく