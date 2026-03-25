泣き、笑い、セリフのない場面でも豊かな感情表現で物語を前に進めてきた――。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲をモデルにした連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜午前8時ほか）で、怪談が好きなヒロインの雨清水トキを演じているのが俳優の高石あかり（高ははしごだか）さんだ。八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バス